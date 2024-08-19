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В Ижевске подготовят к сносу несколько аварийных домов

11:40, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске подготовят к сносу несколько аварийных домов
11:40, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
382
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Фото: ИА «Сусанин»
382
0

Идёт поиск подрядчика на разработку проектов демонтажных работ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется снести несколько аварийных домов. Для этого ищут подрядчика, который разработает проект на выполнение демонтажных работ. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 78 тысяч рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 августа. Победителю, если его получится определить, предстоит подготовить проекты по сносу домов по адресам:

·         посёлок Машиностроителей, 36;

·         проезд Володарского, 53;

·         улица Тверская, 23;

·         улица 40-летия Октября, 50а;

·         улица Обнорского, 49.

 Напомним, ранее в Ижевске началась подготовка к сносу восьми расселённых домов

11:40, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
382
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье