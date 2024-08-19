В Ижевске подготовят к сносу несколько аварийных домов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется снести несколько аварийных домов. Для этого ищут подрядчика, который разработает проект на выполнение демонтажных работ. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 78 тысяч рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 августа. Победителю, если его получится определить, предстоит подготовить проекты по сносу домов по адресам:

· посёлок Машиностроителей, 36;

· проезд Володарского, 53;

· улица Тверская, 23;

· улица 40-летия Октября, 50а;

· улица Обнорского, 49.

Напомним, ранее в Ижевске началась подготовка к сносу восьми расселённых домов.