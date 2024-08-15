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В Привокзальном районе Воткинска вновь произошёл порыв теплосетей

12:00, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Привокзальном районе Воткинска вновь произошёл порыв теплосетей
12:00, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: Алексей Заметаев
29
0

Подвоз воды организуется по заявкам.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пройзошёл ещё один порыв на коммунальных сетях в Привокзальном районе. Напомним, вчера городской «Водоканал» устранял повреждение на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев. 

На этот раз коммунальщики устраняют порыв в районе домов №3 на улице Зверева и №12 на улице Гастелло. Глава города заверил, что повреждение починят до 13:00. 

«Жителей об отключении воды должны были проинформировать заранее, но если подвоз воды необходим, Водоканал готов его организовать. Заявку можно сделать по телефону аварийной службы: 8 (34145) 68850», — отметил глава города. 

12:00, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ