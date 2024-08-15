В Привокзальном районе Воткинска вновь произошёл порыв теплосетей

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пройзошёл ещё один порыв на коммунальных сетях в Привокзальном районе. Напомним, вчера городской «Водоканал» устранял повреждение на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев.

На этот раз коммунальщики устраняют порыв в районе домов №3 на улице Зверева и №12 на улице Гастелло. Глава города заверил, что повреждение починят до 13:00.

«Жителей об отключении воды должны были проинформировать заранее, но если подвоз воды необходим, Водоканал готов его организовать. Заявку можно сделать по телефону аварийной службы: 8 (34145) 68850», — отметил глава города.