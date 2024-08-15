В Сарапуле появился сквер «Том Сойер Фест»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 14 августа открыли исторический сквер «Том Сойер Фест — Городская среда». Об этом сообщается в группе команды проекта «Том Сойер Фест» в соцсети «ВКонтакте».

Неравнодушные горожане начали благоустраивать пустырь на перекрестке улиц Карла Маркса и Первомайской в апреле 2024 года. Реализовывать проект получилось благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, а также спонсоров и партнеров проекта.

Теперь благодаря неравнодушным жителям заброшенный пустырь превратился в уютное место отдыха. Здесь есть дорожки, зеленые зоны, скамейки, беседки и разные архитектурные формы, например, большие деревянные буквы ТСФ, на которых можно сидеть. Также в сквере установили освещение, видеонаблюдение и стенд с информацией о месте и проекте.

Любители фотографий могут сделать снимки на фоне мурала в стиле «Том Сойер Феста». А также горожанам предлагают потереть на удачу кисточку и нос хранителя сквера — кота Томаса.

«Нам остаётся беречь и сохранить эту красоту, чтобы мотивировать наших суперволонтеров и их последователей на следующие проекты. Ну, а скверик сделан с любовью, очень изящно и со вкусом! Молодцы!», — заявил в своих соцсетях глава Сарапула Виктор Шестаков.