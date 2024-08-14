На следующей неделе на Славянском шоссе в Ижевске начнут устранять аварийные дефекты

Ижевск. Удмуртия. Устранять аварийные дефекты дорожного полотна на Славянском шоссе в Ижевске начнут на следующей неделе. Об этом 14 августа сообщила администрация города.

В паблике «Благоустройство г. Ижевск» горожанка Елена Титова сообщила, что Славянское шоссе всё в ямах: «Особенно, начиная от Биатлона до Объездной — яма на яме, есть глубокие. Скоро лето закончится, ямки заделывать собираетесь? А от кольца в сторону Якшур-Бодьинского тракта колея, колейность тоже надо устранить».

Вопрошающей ответил официальный аккаунт администрации Ижевска: «Работы по устранению аварийных дефектов запланированы на следующей неделе».