Одиннадцатый фестиваль уличного кино пройдет в фан-зоне Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут одиннадцатый фестиваль уличного кино (12+). Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Ежегодный фестиваль проводят с июня по сентябрь в более тысячи городах России. Свыше 600 тыс. зрителей посмотрят под открытым небом короткометражные фильмы, которые сняли молодые авторы за Год кино.

17 августа фестиваль пройдет в фан-зоне парка Кирова в Ижевске. Показ короткометражек начнётся в 19:00. Горожанам покажут фильмы: «Хейт» (16+), «Аплодисменты» (12+), «30 секунд» (12+), «На небо» (16+), «Мы ненадолго» (16+), «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» (16+) и «Бернаки» (16+).

После просмотра все желающие смогут проголосовать за понравившуюся работу, посветив фонариком. Организаторы замерят уровень света, а после окончания фестиваля к сентябрю наградят победителя.

Напомним, что в этот же день, 17 августа, в Ижевске отметят юбилей парка Кирова.