Посвящённый студотрядам мурал появился в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Граффити с изображением Российских студенческих отрядов появилось на стенах ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Как сообщает пресс-служба УРО МООО «РСО», нанесение мурала завершилось 9 августа.

Граффити наносилось в рамках юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт» (18+). В честь года празднования 65-летия движения студенческих отрядов на территории России была введена специальная номинация «Труд Крут». В ней победу одержал Дмитрий Костицын, работа которого уже украшает стены вуза.

Работа представляет собой три изображения, на которых представлены собирательные образы бойцов отрядов проводников, педагогических и строительных отрядов для популяризации движения и ценности труда среди молодёжи Удмуртии. Республика стала первым регионом в Приволжье, где начали воплощать в жизнь работу этого года в специальной номинации конкурса.