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Посвящённый студотрядам мурал появился в Ижевске

12:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Посвящённый студотрядам мурал появился в Ижевске
12:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
12
0
#Ижевск\n#граффити\n#студотряды
Фото: пресс-служба УРО МООО «РСО»
12
0

Красочное граффити-триптих разместили на стенах ИжГТУ.

Ижевск. Удмуртия. Граффити с изображением Российских студенческих отрядов появилось на стенах ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Как сообщает пресс-служба УРО МООО «РСО», нанесение мурала завершилось 9 августа.

Граффити наносилось в рамках юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт» (18+). В честь года празднования 65-летия движения студенческих отрядов на территории России была введена специальная номинация «Труд Крут». В ней победу одержал Дмитрий Костицын, работа которого уже украшает стены вуза.

Работа представляет собой три изображения, на которых представлены собирательные образы бойцов отрядов проводников, педагогических и строительных отрядов для популяризации движения и ценности труда среди молодёжи Удмуртии. Республика стала первым регионом в Приволжье, где начали воплощать в жизнь работу этого года в специальной номинации конкурса.

12:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
12
0
#Ижевск\n#граффити\n#студотряды