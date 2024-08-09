Вода из бесхозного коллектора размывает дорогу на проезде Копровом в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ходе ремонта проезда Копрового в Ижевске обнаружили бесхозный коллектор. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, вода из него выходит на поверхность, из-за чего дорогу и новый тротуар размывает. Службам предстоит решить эту проблему.

Ремонт проезда, на который жаловались горожане, начался в июне. На 9 августа готовность объекта составляет 70%. Напомним, ранее основание укладывали методом холодного ресайклинга. Теперь по ночам дорожники укладывают верхний слой асфальта.

«Здесь будут переносы остановочных комплексов и заездных карманов для общественного транспорта. Соответственно, несколько изменится расположение пешеходных переходов. На объекте пять зон пешеходных переходов и две из них будут переноситься. Первая, которая ближе к Воткинскому шоссе, и вторая — это у поворота на Старки, в районе улицы Спортивная. Все остановки, тротуары будут соответствовать требованиям доступной среды», — рассказал заместитель главного инженера компании «РДК» Сергей Довбня.

От улицы Автозаводской до Воткинского шоссе делают тротуар, протяженность которого составит почти 2 км.

В ближайшее время на участке также отремонтируют железнодорожные переезды. Напомним, собственники отказались демонтировать пути, начав их благоустраивать.

После окончания всех работ будет решаться вопрос, нужно ли на проезде устанавливать дополнительное освещение.

Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».