С 8 августа в Сарапуле возобновляют движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу»

Сарапул. Удмуртия. После окончания ремонтных работ возобновляется движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в июне подрядчики вышли на ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и приступили ко второму этапу благоустройства общественного пространства по программе «Формирование комфортной городской среды».

В связи с окончанием работ с 8 августа возобновляется движение всех видов транспорта.