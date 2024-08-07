Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

С 8 августа в Сарапуле возобновляют движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу»

17:45, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
С 8 августа в Сарапуле возобновляют движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу»
17:45, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#Сарапул\n#дорожное движение
Фото: Яндекс Карты
141
0

Ранее движение было ограничено из-за ремонта дороги и второго этапа благоустройства общественного пространства.

Сарапул. Удмуртия. После окончания ремонтных работ возобновляется движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в июне подрядчики вышли на ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и приступили ко второму этапу благоустройства общественного пространства по программе «Формирование комфортной городской среды».

В связи с окончанием работ с 8 августа возобновляется движение всех видов транспорта.

17:45, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#Сарапул\n#дорожное движение