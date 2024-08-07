С 8 августа в Сарапуле возобновляют движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу»

Ранее движение было ограничено из-за ремонта дороги и второго этапа благоустройства общественного пространства.
Сарапул. Удмуртия. После окончания ремонтных работ возобновляется движение транспорта у площади «200 лет Сарапулу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, в июне подрядчики вышли на ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и приступили ко второму этапу благоустройства общественного пространства по программе «Формирование комфортной городской среды».
В связи с окончанием работ с 8 августа возобновляется движение всех видов транспорта.