В Ижевске хотят увеличить частоту курсирования автобусов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ИПОПАТ планирует набрать более 180 новых водителей автобусов. Благодаря этому транспорт должен начать ходить чаще. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе «ИПОПАТ».

Ранее в комментариях в соцсетях распространялась информация, что после переезда автопарка «ИПОПАТ» на улицу Голублева с предприятия уволились 400 человек. В компании ответили, что указанная цифра не соответствует действительности.

«На сегодняшний день предприятие планирует дополнительно набрать более 180 водителей и свыше 150 работников вспомогательных служб, в том числе слесарей, сотрудников авторемонтной службы. Привлечение новых сотрудников позволит улучшить показатели транспортной работы», — рассказали в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Помимо этого, предприятие продолжает использовать разные меры по привлечению новых сотрудников. С июля этого года повышается зарплата основного производственного персонала компании, в том числе у водителей.

Напомним, ранее прошли работы по выравниванию проезжей части на улице Голублева. Кроме того, для ускорения заправки автобусов для водителей запустили автоматизированную круглосуточную станцию с четырьмя колонками. В ближайшее время запустят уборочно-моечный комплекс.