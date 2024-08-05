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В Ижевске хотят увеличить частоту курсирования автобусов

14:40, 05 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске хотят увеличить частоту курсирования автобусов
14:40, 05 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#автобус
Фото: ИА «Сусанин»
183
0

Для этого ИПОПАТ планирует набрать более 180 водителей и свыше 150 работников вспомогательных служб.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ИПОПАТ планирует набрать более 180 новых водителей автобусов. Благодаря этому транспорт должен начать ходить чаще. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе «ИПОПАТ».

Ранее в комментариях в соцсетях распространялась информация, что после переезда автопарка «ИПОПАТ» на улицу Голублева с предприятия уволились 400 человек. В компании ответили, что указанная цифра не соответствует действительности.

«На сегодняшний день предприятие планирует дополнительно набрать более 180 водителей и свыше 150 работников вспомогательных служб, в том числе слесарей, сотрудников авторемонтной службы. Привлечение новых сотрудников позволит улучшить показатели транспортной работы», — рассказали в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Помимо этого, предприятие продолжает использовать разные меры по привлечению новых сотрудников. С июля этого года повышается зарплата основного производственного персонала компании, в том числе у водителей.

Напомним, ранее прошли работы по выравниванию проезжей части на улице Голублева. Кроме того, для ускорения заправки автобусов для водителей запустили автоматизированную круглосуточную станцию с четырьмя колонками. В ближайшее время запустят уборочно-моечный комплекс.

14:40, 05 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#автобус