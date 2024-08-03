В Воткинске строительство спасательной станции обещают завершить до конца 2024 года

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске строительство здания спасательной станции на берегу водохранилища обещают завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил в соцсетях глава города Алексей Заметаев.

Здесь предусмотрен теплый бокс для двух автомобилей оперативного реагирования, места для отдыха сотрудников, ангар под моторную лодку и снегоход, зоны хранения спасательного инвентаря и специального оборудования, кабинеты для проведения обучающих занятий.

Предстоящей зимой здание подключат к системе отопление и там проведут внутренние отделочные работы.

Напомним, в прошлом году на данном объекте возникли проблемы с ходом строительства и там сменился подрядчик.