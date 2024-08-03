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В Воткинске строительство спасательной станции обещают завершить до конца 2024 года

16:40, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Воткинске строительство спасательной станции обещают завершить до конца 2024 года
16:40, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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#Воткинск\n#спасатели
Фото: Администрация Воткинска
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Зимой будет запущено отопление и выполнена внутренняя отделка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске строительство здания спасательной станции на берегу водохранилища обещают завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил в соцсетях глава города Алексей Заметаев. 

Здесь предусмотрен теплый бокс для двух автомобилей оперативного реагирования, места для отдыха сотрудников, ангар под моторную лодку и снегоход, зоны хранения спасательного инвентаря и специального оборудования, кабинеты для проведения обучающих занятий. 

Предстоящей зимой здание подключат к системе отопление и там проведут внутренние отделочные работы.

Напомним, в прошлом году на данном объекте возникли проблемы с ходом строительства и там сменился подрядчик. 

16:40, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
11
0
#Воткинск\n#спасатели