В Удмуртии на 39 котельных введены ограничения энергоснабжения из-за долгов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за долгов ограничили энергоснабжение 39 котельных. Неоплата задолженности грозит срывом подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщает Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

В общей сложности задолженность перед энергетиками составляет более 14 млн рублей. Большая часть попавших под ограничение котельных находится в Сюмсинском районе. Всего 20 объектов. От электроэнергии также отключили 12 котельных в Вавоже.

«В настоящее время на этих котельных невозможна полноценная подготовка к прохождению отопительного периода, а именно — проведение гидравлических испытаний трубопроводов, ремонт и профилактика насосов, котлов, приборов телеметрии и остального электрооборудования», — подчеркнули в энергоснабжающей компании.

Главам направленны обращения с просьбой взять ситуацию с оплатой задолженности под личный контроль.