В Можге до конца года закончат строительство группового водозабора

Можга. Удмуртия. В Можге в этом году завершится строительство группового водозабора системы водоснабжения. Работы шли в два этапа. Об этом сообщил глава Можги Эрик Уразов.

В 2023 году в пойме реки вала пробурили 16 скважин, построили 16 павильонов с фундаментами и один резервуар. В настоящий момент рабочие устанавливают оборудование, обустраивают проезды и прилегающую к скважинам территорию. В этом году работы подойдут к концу.

Напомним, Можга по уровню износу коммунальных сетей находится в красной зоне.