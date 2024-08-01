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В Можге до конца года закончат строительство группового водозабора

16:40, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге до конца года закончат строительство группового водозабора
16:40, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: Эрик Уразов
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Работы идут в рамках модернизации системы водоснабжения города.

Можга. Удмуртия. В Можге в этом году завершится строительство группового водозабора системы водоснабжения. Работы шли в два этапа. Об этом сообщил глава Можги Эрик Уразов.

В 2023 году в пойме реки вала пробурили 16 скважин, построили 16 павильонов с фундаментами и один резервуар. В настоящий момент рабочие устанавливают оборудование, обустраивают проезды и прилегающую к скважинам территорию. В этом году работы подойдут к концу.

Напомним, Можга по уровню износу коммунальных сетей находится в красной зоне.

16:40, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ