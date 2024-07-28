При строительстве ливнёвки на улице Кирова в Ижевске были допущено отставание от графика

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске озвучили причину задержек в работах по строительству ливнёвой канализации на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Комментируя отставание в работах, руководитель регионального проектного офиса Алсу Мусанова отметила, что произошло это по причине обнаружения в земле твёрдых пород. Для их разработки потребовались дополнительные геологические изыскания и новые, более мощные буры.

На данный момент готовность объекта составляет 21%.

Еще одним вопросом повестки стали темпы работ на объектах капитального строительства. Так, выявлено отставание при устройстве ливневой канализации на улице Кирова в Ижевске. Как сообщила руководитель регионального проектного офиса Алсу Мусанова, оно возникло из-за того, что при производстве работ подрядчик обнаружил в земле твердые породы, из-за которых потребовались дополнительные геологические изыскания и новые буровые установки с более мощными характеристиками. Новые буры поступили в Ижевск в начале июля. В настоящее время готовность объекта составляет 21%.