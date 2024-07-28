Подготовка к зиме в Воткинске, Можге и Балезинском районе взята на особый контроль

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере прошло выездное совещание и.о. председателя правительства Ольги Абрамовой с членами кабинета министров и главами МО. Одним из поставленных вопросов была подготовка к предстоящему отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что на сегодняшний день общая готовность региона к зиме составляет 41,6%. В конце июля прошлого года готовность достигала лишь 34,7%. Города и районы уже получили средства на приведение в готовность своих теплосетей.

Ижевск подготовлен к зиме на 43%.

«На сегодняшний день, наиболее высокую готовность, в пределах 60%, показывают Увинский, Шарканский, Каракулинский, Якшур-Бодьинский и Кизнерский районы. А вот Алнашскому, Кезскому, Селтинскому, Сюмсинскому районам необходимо нарастить темпы подготовки», — подчеркнул профильный зампредседателя правительства Игорь Асабин.

К Дню знаний нужно завершить подготовку объектов энергетики энергетики, ЖКХ и социальной сферы, а также сформировать запасы топлива: основного и резервного.

Ольга Абрамова поручила Игорю Асабину держать на личном контроле подготовку к зиме в Воткинске, Можге и Балезинском районе. Износ сетей здесь достаточно высок, поэтому остаётся вероятность коммунальных аварий.