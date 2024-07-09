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Управляющая компания в Ижевске отреагировала на «протекание» девятиэтажки после ливня

16:05, 09 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Управляющая компания в Ижевске отреагировала на «протекание» девятиэтажки после ливня
16:05, 09 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
154
0
#Ижевск\n#дожди
Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya
154
0

В МУП «СпДУ» рассказали, из-за чего вода с плоской крыши долго не уходила.

Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания МУП «СпДУ» в Ижевске прокомментировала ситуацию с «протёкшей» на пять этажей вниз девятиэтажкой. Компания ответила на запрос «Сусанина».

Напомним, после обильных ливней жильцы дома по улице 30 лет Победы, 12 поделились фото в соцсетях, что с плоской крыши вода не уходит, затапливает квартиры на пять этажей вниз, пострадал подъезд и личное имущество. 

В УК «Сусанину» сообщили, что 25 июня в 08:00 поступила заявка о течи с кровли. В 08:30 специалистами СпДУ проведено обследование кровли, при котором установлено, что из-за сильных осадков 24 июня произошло засорение внутридомовой ливневой канализации и отведение воды с кровли. Скопившиеся осадки были удалены с кровли.

Согласно акту обследования технического состояния от 26 июня, при повторном осмотре зафиксировали отсутствие воды на кровле. В трёх блоках обнаружены подтёки. Компенсация ущерба производится в установленном законом порядке, заверили в МУП «СпДУ».

16:05, 09 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
154
0
#Ижевск\n#дожди