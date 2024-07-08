Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» идёт по графику

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в самом разгаре реконструкция ледового дворца «Ижсталь». Уже начался демонтаж фасада, также идут внутренние работы. Подробности хода работ рассказал журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Напомним, в конце июня новый подрядчик приступил к реконструкции ледового дворца. Контракт с компанией ООО «Тепло-мастер» был заключен 16 мая.

«Работы по демонтажу фасада уже в активной стадии. Внутри подрядчик демонтировал перегородки и витражи. На цокольном этаже предстоит полностью переделать инженерную инфраструктуру», — рассказал Ярослав Семёнов.

Работа подрядчика тщательно контролируется. Работы идут по графику.

«Поскольку объект реализуется за счёт федеральных средств, то на подрядчике лежит дополнительная ответственность. Об этом мы ему не стесняемся напоминать. Если у подрядчика всё получится, а у него не может не получиться, то мы будем рады видеть эту компанию и на других наших стройках», — подчеркнул Ярослав Семёнов.

Напомним, что в марте 2024 года первого подрядчика по капремонту ледового дворца признали банкротом.