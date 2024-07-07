Кино не будет: жители Ижевске всё же не увидят шоу Гудкова на экране кинотеатра

Ижевск. Удмуртия. Показ шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» (18+) в Ижевске не состоится.

Напомним, что ранее кинопоказы выпуска №28 «Чёрное небо вампиров» отменили в Тольятти, Череповце и Мытищах. Такое решение приняли из-за «массового общественного возмущения».

В Ижевске показ должен был состояться вечером 7 июля.

«При планировании мероприятия «Подземелья Чикен Кари» сеть кинотеатров «Киномакс» не обладала и не обладает до сих пор должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей шоу, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием», — написали в телеграм-канале сети кинотеатров «Киномакс».

Но из-за поступивших обращений от зрителей, местных региональных властей и патриотических организаций в «Киномаксе» решили отменить выпуски шоу «Подземелья Чикен Карри». Людям, которые уже купили билеты, вернут деньги в полном объёме.

«Очень надеемся на прояснение ситуации со стороны властей», — заявили в телеграм-канале сети кинотеатров «Киномакс».

Ситуацию в своём телеграм-канале прокомментировала российский общественный деятель, член Общественной палаты России и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню «Я русский», чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?», — написала Екатерина Мизулина.

Он озаявила, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.