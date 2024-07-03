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Силуэт оружейников выложили горожане у стелы «Ижевск — Город трудовой доблести»

10:20, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Силуэт оружейников выложили горожане у стелы «Ижевск — Город трудовой доблести»
10:20, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Город трудовой доблести\n#стела
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
275
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Таким образом они отметили четвертую годовщину присвоения городу почётного звания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Сквере Победы у стелы «Ижевск — Город трудовой доблести» горожане выложили картинку из свечей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Активисты Октябрьского отделения «Единой России», сотрудники муниципалитета и Волонтёры Победы выложили из горящих свечей силуэты оружейников. Эту акцию они провели 2 июля в честь четвёртой годовщины присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Напомним, что 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ижевску нового почётного звания. А в декабре 2022 года в столице Удмуртии открыли 17-метровую стелу «Ижевск — Город трудовой доблести».  

10:20, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Город трудовой доблести\n#стела