Более 1 000 жителей Удмуртии решили отключить от электричества за долги

Ижевск. Удмуртия. Более тысячи жителей Удмуртии отключат от электроэнергии за долги. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Отмечается, что, получив предупреждение, 1987 владельцев лицевых счетов погасили свои долги, 8 клиентов заключили договоры о рассрочке оплаты, а 1097 недобросовестных плательщиков решили попробовать жить без электроэнергии.

442 из них уже лишились благ цивилизации, ещё 655 находятся в процессе исполнения санкций.

На крайнюю меру энергетики вынуждены идти, когда предупреждения игнорируются. Если долг не оплачивается в течение двух месяцев, клиент получает уведомление о предстоящих ограничениях. Уведомление публикуется на лицевой стороне счёта-квитанции. Клиенту даётся 20 дней на погашение возникшей задолженности. По истечении этого периода формируется список адресов и приступают к отключению электроэнергии в случае отсутствия оплаты. Возобновление подачи ресурса производится только после полного погашения задолженности и затрат на повторное подключение.