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Роллы неизвестного происхождения готовили в одном из ресторанов Ижевска

12:00, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Роллы неизвестного происхождения готовили в одном из ресторанов Ижевска
12:00, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ресторан\n#еда\n#нарушение
Фото: unsplash.com (Luigi Pozzoli)
162
0

У используемых креветок, угря, лосося, мяса курицы, говядины и свинины не было ветеринарных сопроводительных документов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зафиксировали изготовление и продажу роллов неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.  

В одном из ресторанов Ижевска в июне 2024 года выявили нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства. В заведении готовили суши и роллы, несмотря на отсутствие входящих ветеринарных сопроводительных документов на курицу, свинину, говядину, лосось, угорь и креветки. Готовые блюда продавали в самом ресторане и через сервис доставки «Яндекс Еда».

Отмечается, что отсутствие информации о происхождении продукции не позволяет подтвердить безопасность еды в ветеринарно-санитарном отношении. 

В результате выявленного нарушения 10 июня управление Россельхознадзора объявило предпринимателю предостережение о недопустимости подобных нарушений. 

12:00, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ресторан\n#еда\n#нарушение