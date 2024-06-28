Роллы неизвестного происхождения готовили в одном из ресторанов Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зафиксировали изготовление и продажу роллов неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В одном из ресторанов Ижевска в июне 2024 года выявили нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства. В заведении готовили суши и роллы, несмотря на отсутствие входящих ветеринарных сопроводительных документов на курицу, свинину, говядину, лосось, угорь и креветки. Готовые блюда продавали в самом ресторане и через сервис доставки «Яндекс Еда».

Отмечается, что отсутствие информации о происхождении продукции не позволяет подтвердить безопасность еды в ветеринарно-санитарном отношении.

В результате выявленного нарушения 10 июня управление Россельхознадзора объявило предпринимателю предостережение о недопустимости подобных нарушений.