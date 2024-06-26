На пять этажей вниз протекла девятиэтажка в Ижевске после ливня

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жильцы дома по улице 30 лет Победы, 12 бьют тревогу. В соцсетях они распространяют фото и видео состояния своего дома после обильных дождей.

«Весь день и ночь топит общежитие, люди не могут слить воду с крыши, всё капает и затопило квартиры и подъезд. Ливнёвки в таких домах никто не чистит, более того, аварийная ни день, ни ночь не выезжали, приехали только сегодня, вопрос не решается. Налицо халатная работа управляющей компании», — поделились подписчики паблика «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия».

По их словам, пролилось на 5 этажей вниз с 9 до 4. В негодность пришли личные вещи, недавний ремонт, техника, мебель. Также утверждается, что 144 квартиры готовят иски в суд, ведь за коммунальные услуги с комнаты в месяц взимается 5 000 рублей. Путём подсчётов, подписчики решили, что в год двухблочный дом приносит прибыли в 17 млн 280 тыс. рублей. Что явно позволяет обеспечить здание необходимыми элементами ливневой инфраструктуры.

На сообщение в одном из мессенджеров о происшествии отреагировал официальный аккаунт Администрации Ижевска: «Здравствуйте! По информации МУП СпДУ, вчера проводились работы по установке дополнительной водосточной трубы».

Отметим, что по информации портала «Дом.МинЖКХ.РУ», здание ввели в эксплуатацию в 1981 году. Состояние его оценивается, как исправное. Износ здания — 12%. Сам дом кирпичный, перекрытия из железобетонных плит; в здании система внутренних водостоков.

«Сусанин» также направил официальный запрос в МУП «СпДУ». Редакция продолжит следить за ситуацией.