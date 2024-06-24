Дорожные службы Ижевска расчищают от мусора решётки ливневой канализации

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске муниципальное предприятие «ДРЭУ» после продолжительного дождя расчищает силами сотрудников решётки ливневой канализации от мусора. Как сообщает администрация города, также в первоочередных планах — откачка воды в местах подтоплений.

Несколько бригад объезжают город и контролируют, как работают ливнёвки, вручную расчищают их от мусора. Вслед за ними отправляется техника — илососная и каналопромывочная машины — для откачки воды в проблемных местах.

Бригады работают на перекрестке улиц Магистральная и Партизанская, Кирова, 40 лет Победы, в городке Металлургов, на Воткинском шоссе и других микрорайонах города.

Контроль работоспособности ливнёвок будет продолжаться до окончания дождя. Горожан в случае, если они увидели засорившуюся ливнёвку, просят позвонить по телефону диспетчерской службы 998-072.