Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид Человек, который построил свой город Лонгрид

Дорожные службы Ижевска расчищают от мусора решётки ливневой канализации

11:30, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дорожные службы Ижевска расчищают от мусора решётки ливневой канализации
11:30, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
513
0
#Ижевск\n#ливнёвки
Фото: администрация Ижевска
513
0

Также происходит откачка воды в местах подтоплений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске муниципальное предприятие «ДРЭУ» после продолжительного дождя расчищает силами сотрудников решётки ливневой канализации от мусора. Как сообщает администрация города, также в первоочередных планах — откачка воды в местах подтоплений.

Несколько бригад объезжают город и контролируют, как работают ливнёвки, вручную расчищают их от мусора. Вслед за ними отправляется техника — илососная и каналопромывочная машины — для откачки воды в проблемных местах.

Бригады работают на перекрестке улиц Магистральная и Партизанская, Кирова, 40 лет Победы, в городке Металлургов, на Воткинском шоссе и других микрорайонах города.

Контроль работоспособности ливнёвок будет продолжаться до окончания дождя. Горожан в случае, если они увидели засорившуюся ливнёвку, просят позвонить по телефону диспетчерской службы 998-072.

11:30, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
513
0
#Ижевск\n#ливнёвки