Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид Человек, который построил свой город Лонгрид

В Ижевске построили тротуар к ГКБ №8 

11:30, 22 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске построили тротуар к ГКБ №8 
11:30, 22 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
958
0
#Ижевск\n#Фарит Губаев\n#Пешеходный Ижевск\n#ремонт тротуаров
Фото: ИА "Сусанин"
958
0

Он обеспечил короткий путь к больнице, которого ранее не было.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске удалось решить проблему с пешеходной доступностью городской клинической больницы №8. Проложен новый тротуар, который значительно сократит путь жителей микрорайона ул. Тимирязева до медорганизации. Работы прошли в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Готовый тротуар проверил куратор проекта — председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Напомним, проблема возникла в 2023 году, когда в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности территория медсанчасти МВД РФ была закрыта для транзитного прохода. В результате пациентам, чтобы попасть в больницу, приходилось обходить квартал через улицу Серова.

«Мы с главным врачом ГКБ №8 и управлением образования города искали вариант прямого прохода. Нашли единственное решение — перенести забор детского сада №206 и проложить новый тротуар. Теперь этот участок находится в ведении города, он войдёт в улично-дорожную сеть, зимой его будут чистить трактором», — рассказал Фарит Губаев.

Для строительства тротуара на территории детского сада был перенесён хозяйственный склад и контейнеры для мусора. Забор, отделяющий детский сад от новой пешеходной дорожки, установят после заключения контракта с подрядчиком. Средства выделены в рамках финансирования исполнений наказов избирателей. Пока дошкольное учреждение переведено на отдых.

В 2024 году планируется ремонт и строительство более 55 тротуаров. Восемь уже сданы, 14 находятся в работе. За четыре года реализации программы «Пешеходный Ижевск» отремонтировано и простроено 120 тротуаров.

11:30, 22 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
958
0
#Ижевск\n#Фарит Губаев\n#Пешеходный Ижевск\n#ремонт тротуаров