В Ижевске построили тротуар к ГКБ №8 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске удалось решить проблему с пешеходной доступностью городской клинической больницы №8. Проложен новый тротуар, который значительно сократит путь жителей микрорайона ул. Тимирязева до медорганизации. Работы прошли в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Готовый тротуар проверил куратор проекта — председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Напомним, проблема возникла в 2023 году, когда в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности территория медсанчасти МВД РФ была закрыта для транзитного прохода. В результате пациентам, чтобы попасть в больницу, приходилось обходить квартал через улицу Серова.

«Мы с главным врачом ГКБ №8 и управлением образования города искали вариант прямого прохода. Нашли единственное решение — перенести забор детского сада №206 и проложить новый тротуар. Теперь этот участок находится в ведении города, он войдёт в улично-дорожную сеть, зимой его будут чистить трактором», — рассказал Фарит Губаев.

Для строительства тротуара на территории детского сада был перенесён хозяйственный склад и контейнеры для мусора. Забор, отделяющий детский сад от новой пешеходной дорожки, установят после заключения контракта с подрядчиком. Средства выделены в рамках финансирования исполнений наказов избирателей. Пока дошкольное учреждение переведено на отдых.

В 2024 году планируется ремонт и строительство более 55 тротуаров. Восемь уже сданы, 14 находятся в работе. За четыре года реализации программы «Пешеходный Ижевск» отремонтировано и простроено 120 тротуаров.