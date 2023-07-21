В Ижевске с 22 июля автобусы маршрута №28 будут ездить без кондукторов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автобусы 28-го маршрута пустят на линию без кондукторов. Новая схема оплаты проезда начнет действовать уже в эту субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Маршрут №28 станет 13-м по счету, где будет введена система бесконтактной оплаты проезда через терминалы-валидаторы. Купить билет за наличные можно будет у водителя.

Напомним, в конце июня валидаторы для оплаты проезда банковской и транспортной картой либо через смартфон были установлены на подвижном составе семи городских маршрутов. Первые терминалы для безналичных расчетов стали появляться в салонах ижевских автобусов еще в марте 2022 года.