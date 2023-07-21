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В Ижевске с 22 июля автобусы маршрута №28 будут ездить без кондукторов

16:10, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске с 22 июля автобусы маршрута №28 будут ездить без кондукторов
16:10, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
182
0
#Ижевск\n#автобус\n#транспорт\n#деньги
Фото: ИА "Сусанин"
182
0

Оплатить проезд можно через валидатор либо у водителя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автобусы 28-го маршрута пустят на линию без кондукторов. Новая схема оплаты проезда начнет действовать уже в эту субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Маршрут №28 станет 13-м по счету, где будет введена система бесконтактной оплаты проезда через терминалы-валидаторы. Купить билет за наличные можно будет у водителя.

Напомним, в конце июня валидаторы для оплаты проезда банковской и транспортной картой либо через смартфон были установлены на подвижном составе семи городских маршрутов. Первые терминалы для безналичных расчетов стали появляться в салонах ижевских автобусов еще в марте 2022 года.

16:10, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
182
0
#Ижевск\n#автобус\n#транспорт\n#деньги