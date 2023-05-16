Жительницу Ижевска осудили за пост «ВКонтакте» с возбуждением ненависти к полиции

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска оштрафовали за возбуждение ненависти к полиции через пост «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба Устиновского райсуда Ижевска.

Суд рассмотрел дело в отношении 43-летней местной жительницы об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 20.3.1 КоАП России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Отмечается, что дама в открытом доступе на своей странице в «ВКонтакте» разместила сообщение, «выражающее негативную оценку по отношению к группе лиц, выделенной по признаку профессиональной принадлежности» — сотрудникам полиции.

Суд назначил ей штраф в 5 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу