Скульптура «Программист» может появиться в центре Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на бульваре Гоголя появится скульптурная композиция «Программист». Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Заявителем установки является АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики». Эскизный проект и ситуационный план одобрен муниципальной Комиссией содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Также заявителю рекомендовали направить в Управление по культуре и туризму администрации Ижевска информацию о балансодержателе (собственнике) нового объекта; а также необходимо согласовать эскизный проект и место его размещения в Главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Ижевска.

Контроль за исполнением постановления возложили на замглавы администрации Ижевска по социальной политике.

Отметим, что широкой публике эскиз городской скульптуры пока не представили. (Для иллюстрации новости использовано фото скульптуры студенту-программисту из Харькова).