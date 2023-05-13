В Сарапуле капитально отремонтируют историческую улицу Раскольникова

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле начался капитальный ремонт старейшей улицы имени Фёдора Раскольникова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба главы и правительства республики.

Для начала дорожники срежут старый асфальт, затем уложат два слоя асфальтобетона, укрепят обочины дороги, установят бордюры в нужных местах. Также будут обновлены съезды на прилегающие территории, остановочные комплексы с посадочными площадками и карманами для общественного транспорта. Запланирован ремонт тротуаров с учетом требований доступной среды. Будут обновлены и установлены дорожные знаки, а также уложены искусственные неровности. Общая дистанция обновленного дорожного покрытия составит 2,69 км.

На время ремонта проезжей части движение перекрываться не будет, но водителям необходимо соблюдать требования временно установленных дорожных знаков.

«В этом году в работу включены два участка улицы Раскольникова, которая является въездными воротами в город со стороны автодороги Сарапул-Воткинск и ведет к центру – историческому центру Сарапула. Здесь есть Церковь Николая Чудотворца, а также смотровая площадка, расположенная на самой высокой точке города – Урал горе, откуда открываются виды на десятки километров вокруг», — уточнил заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации Сарапула Андрей Шихарев.