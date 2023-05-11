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На улице Пушкинской вблизи дома №157 в Ижевске планируют установить светофор

14:08, 11 мая, 2023
На улице Пушкинской вблизи дома №157 в Ижевске планируют установить светофор
14:08, 11 мая, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#дороги
Фото: yandex.ru/maps
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Сейчас идет подготовка к разработке проектно-сметной документации.

Ижевск. Удмуртия. На одном из пешеходных переходов через улицу Пушкинскую вблизи дома №157 в Ижевске может появиться светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время идет подготовка к разработке проектно-сметной документации, после будет определен источник финансирования для монтажных работ.

Как пояснил «Сусанину» председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица, при обсуждениях речь шла о пешеходном переходе, который находится ближе к улице Карла Либкнехта, вблизи магазина «Гастроном».

При этом, как уточнили в пресс-службе, на каком именно участке поставят светофор, будет известно позднее. «При разработке проектно-сметной документации будет выбран один из пешеходных переходов, наиболее удобный жителям для установки светофорного объекта», — пояснили «Сусанину» в муниципалитете.

14:08, 11 мая, 2023
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#дороги