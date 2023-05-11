На улице Пушкинской вблизи дома №157 в Ижевске планируют установить светофор

Ижевск. Удмуртия. На одном из пешеходных переходов через улицу Пушкинскую вблизи дома №157 в Ижевске может появиться светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время идет подготовка к разработке проектно-сметной документации, после будет определен источник финансирования для монтажных работ.

Как пояснил «Сусанину» председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица, при обсуждениях речь шла о пешеходном переходе, который находится ближе к улице Карла Либкнехта, вблизи магазина «Гастроном».

При этом, как уточнили в пресс-службе, на каком именно участке поставят светофор, будет известно позднее. «При разработке проектно-сметной документации будет выбран один из пешеходных переходов, наиболее удобный жителям для установки светофорного объекта», — пояснили «Сусанину» в муниципалитете.