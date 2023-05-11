Можга. Удмуртия. Горки скейтпарка Можги украсили граффити. Как сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов, к нему с предложением обратилась местная жительница Валерия Воробьёва.

Градоначальник со специалистами отдела строительства и архитектуры обсудили предложение художницы.

«Нам очень понравилась идея сделать наш город лучше, а горки — веселее и интереснее. Валерия трудилась несколько дней, я считаю, что получилось просто прекрасно! Теперь вместо надписей от вандалов горки украшают современные рисунки. Надеюсь, что любители портить городские поверхности теперь трижды подумают перед тем, как брать в руки баллончик. Ведь это сделано можгинцами для можгинцев с любовью и заботой», — написал Эрик Уразов.

Он также обратился к художникам Можги, любителям уличных рисунков и граффити: «Если у вас есть интересные идеи, присылайте их на адрес электронной почты отдела строительства и архитектуры mozuga@udmnet.ru с пометкой «Украсим Можгу». Место найдём, с размером композиции определимся».

Глава города также поблагодарил Валерию, её семью и всех неравнодушных жителей, которые активно участвуют в общественной жизни города.