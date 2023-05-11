В Ижевске начали ремонтировать улицу 10 лет Октября

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ремонт улицы 10 лет Октября. Магистраль обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Работы пройдут на отрезке от дома №55, корпус 1 по улице 10 лет Октября до улицы Удмуртской. До 13 мая включительно дорожники намерены срезать верхний слой старого асфальтобетона.

Из-за плотного транспортного трафика данного участка дороги работы будут проводиться в ночное время с 21:00 до 6:00 часов утра без перекрытия движения. Жителей микрорайона просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, а водителей — учитывать ситуацию на магистрали и выполнять требования установленных на участке ремонта дорожных знаков.