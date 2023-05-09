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В Параде Победы в Ижевске приняли участие около двух тысяч человек

14:25, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Параде Победы в Ижевске приняли участие около двух тысяч человек
14:25, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
370
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы\n#Парад Победы\n#Великая Отечественная Война
Фото: ИА «Сусанин»
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Зрителями стали 10 тыс. жителей и гостей столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Около двух тысяч человек прошли в парадном строю 9 мая в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, парад начался в 10:00. В шествии приняли участие представители силовых структур, ветераны боевых действий, студенты, кадеты, члены общественных организаций. Впервые в составе парадных расчетов прошли школьники из Минска.

Механизированную часть парада представляли колонны ДОСААФ, клуба «Граница», Концерна «Калашников», Ижевского механического завода, завода «Купол», мотозавода «Аксион-холдинг». Напомним, впервые зрителям показали боевую машину ПЗРК «Тайфун-ПВО» и новейшую разработку Концерна «Калашников» – комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4».

За парадом с трибун наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, строители дороги Ижевск-Балезино. Всего же торжественное мероприятие собрало 10 тыс. зрителей. 

Напомним, утром 9 мая глава Удмуртии поздравил всех жителей с Днем Победы. «Последний год очень четко показал нам, что может произойти, если забыть уроки прошлого и ту цену, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом», – сказал Александр Бречалов. 

14:25, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
370
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы\n#Парад Победы\n#Великая Отечественная Война