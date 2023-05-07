На автобусах Ижевска начали появляться новые информационные таблички

Ижевск. Удмуртия. Ижевские автобусы начали оклевать новыми информационными табличками. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Сейчас можно увидеть автобус с первым вариантом оклейки — матовым.

«Во второй версии мы решили заменить матовую плёнку на глянцевую, а сейчас ещё готовим к оклейке ту часть системы, которая касается внутренних поверхностей», — сообщили в Центре.

Все надписи на табличках выполнены с применение фирменного шрифта Ижевска.