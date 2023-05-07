На автобусах Ижевска начали появляться новые информационные таблички

Надписи выполнены с применение Шрифта Ижевска.
Ижевск. Удмуртия. Ижевские автобусы начали оклевать новыми информационными табличками. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.
Сейчас можно увидеть автобус с первым вариантом оклейки — матовым.
«Во второй версии мы решили заменить матовую плёнку на глянцевую, а сейчас ещё готовим к оклейке ту часть системы, которая касается внутренних поверхностей», — сообщили в Центре.
Все надписи на табличках выполнены с применение фирменного шрифта Ижевска.