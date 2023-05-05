Вандалы прошлись по «тропе здоровья» в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Неизвестные испортили информационные таблички на освещенной лыжной трассе в Сарапуле. Вандалы прошлись по тропе здоровья «Светлая лыжня» в лесополосе на улице Горького, сообщается на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Следы хулиганов были замечены на «Светлой лыжне» в Сарапуле – сбитые указатели и испорченные таблички валяются на тропинках! А ведь здесь круглый год занимаются спортсмены, любители и просто прогуливаются горожане!

Мы призываем горожан и гостей города соблюдать чистоту и порядок, бережно относится к общественным пространствам, так необходимых городу!», — говорится в сообщении.

Напомним, проект «Светлая лыжня» стартовал в Сарапуле в 2011 году. На строительство освещенной трассы протяженностью 1,3 км деньги выделили местные предприниматели. Проект был продолжен как за счет бюджетных, так и спонсорских средств, а также благодаря финансовому участию самих горожан.