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Два сгоревших в Сарапуле барака планируют снести

12:31, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Два сгоревших в Сарапуле барака планируют снести
12:31, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#пострадавшие\n#помощь
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
54
0

Три семьи уже разместили на жилплощади из маневренного фонда города.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле подготавливают документы для сноса остатков двух сгоревших бараков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, что эти здания сгорели в пожаре вечером 2 мая. В настоящий момент, чтобы исключить повторения чрезвычайной ситуации, доступ в них ограничен.

В городе продолжают работать с людьми, которые проживали в этих бараках. Их принимают без очереди в течение рабочего дня в кабинете 213 администрации города и оказывают необходимую помощь. Пока в муниципалитет обратились 24 семьи из 37. 18 семей заявили, что нуждаются в жилье, трем из них, остро нуждающимся в жилье, выделили жилплощадь из маневренного фонда города.

Для нуждающихся сформировали продуктовые наборы, которые выдают всем обратившимся. Также для всех пострадавших оформляются документы на материальную помощь. 

Напомним, что жители Сарапула могут помочь погорельцам и пожертвовать одежду, которая необходима людям. 

12:31, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#пострадавшие\n#помощь