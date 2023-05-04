300 тонн мусора вывезли из Можги за время месячника по благоустройству

Можга. Удмуртия. За время месячника по благоустройству в Можге вывезли 300 тонн мусора. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«В ходе месячника по благоустройству мы с вами навели порядок в скверах, парках, у памятников, на спортивных и детских площадках, придомовых территориях, в гаражных обществах, кладбищах, улицах, на территориях предприятий, организаций и учреждений. В субботниках приняли участие школьники, студенты, работающее население и пенсионеры. В своих участках организовывали уборку территорий депутаты, уличкомы и домкомы. Жители города внесли свой посильный труд в благоустройство города. Спасибо вам за это», — написал градоначальник.

Он также отметил, что за время месячника ЖКХ Можги вывезло порядка 300 тонн мусора. Для работы было выделено пять единиц техники. Также выделяли технику предприятия города. Также в период месячника на различных площадках высажено несколько сотен деревьев разных пород.

Одна из площадок субботника была в Детском парке. Здесь люди и работали, и голосовали за дальнейшее преображение парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Кто ещё не голосовал, вы можете прямо сейчас сделать свой выбор на платформе 18.gorodsreda.ru. В этом вам помогут и волонтёры», — подчеркнул Эрик Уразов.