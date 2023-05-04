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Спектакли ижевского театра «Молодой человек» станут доступнее для людей с нарушениями зрения

11:33, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Спектакли ижевского театра «Молодой человек» станут доступнее для людей с нарушениями зрения
11:33, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#оборудование\n#гранты
Фото: vk.com/olegbekmemetev
104
0

С сентября актеры начнут показывать детские спектакли для незрячих и слабовидящих детей.

Ижевск. Удмуртия. Людям с нарушениями зрения станет проще смотреть спектакли в ижевском театре «Молодой человек». Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» театр победил в двух номинациях — «Оборудование» и «Старт». В результате благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» выделил грант на покупку оборудования для тифлокомментирования — лаконичного описания предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специальных пояснений. Благодаря этому оборудованию люди с нарушениями зрения смогут смотреть спектакли наравне со всеми.

Также «Молодой человек» получит финансовую поддержку на показ детских спектаклей для незрячих и слабовидящих детей. Первые постановки можно будет увидеть на сцене театра уже в сентябре. 

11:33, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#оборудование\n#гранты