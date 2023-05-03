В 2023 году в Ижевске по нацпроекту благоустроят 20 дворов

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Ижевске благоустроят 20 дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В начале мая ремонт проводится уже в восьми дворах. На все 20 дворов сумма контрактов составляет более 76 млн рублей. Строительно-монтажные работы должны завершить до 30 августа, установку малых архитектурных форм — до 30 сентября.

Чтобы попасть в нацпроект жители ижевских МКД в 2017-2018 годах участвовали в конкурсном отборе. Обязательное условие конкурса — софинансирование работ самими горожанами в пределах 6-10% от общей стоимости благоустройства.

Например, во дворе по улице Баранова, 67 уже заасфальтированы входные группы, проезд вдоль дома и тротуар, установлены новые бордюры. Как рассказал заместитель начальника городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Игорь Наумов, работы здесь начались в середине апреля.

«В настоящий момент завершены работы по укладке асфальта, ремонту тротуаров и установке бортовых камней. До начала июня подрядчик обещает закончить озеленение территории и до конца сентября установить малые архитектурные формы: качели, карусели, тренажёры», — отметил Игорь Наумов.

На благоустройство этого двора было направлено около 7,5 млн рублей. Из них 1,5 млн — средства самих жильцов.

Во дворе на улице Воровского, 145 ещё кипит работа. Подходы к подъездам уже заасфальтированы, установлен новый бордюр. На будущем автомобильном проезде каток трамбует гравий. Как рассказала старшая по дому Татьяна Шарапова, жилые постройки возвели в 1970-е.

«Здесь была пыльная узкая дорога, не было детской площадки. Мы подали заявку на участие в нацпроекте, и не ожидали, что программа благоустройства столь масштабна. Никто не ожидал таких больших строительных работ», — призналась Татьяна Шарапова.

Она отметила, что после асфальтирования двора рядом будет обустроен новый газон, на детской площадке появится ковровое открытие. Всего на благоустройство двора направили 4 млн 688 тысяч рублей; жители собрали 6% от этой суммы. Татьяна Шарапова также заверила, что уже после работ по нацпроекту сами соседи планируют высадить новые деревья и разбить сквер рядом с домом.

Побывавшая на объекте замминистра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева рассказала, что всего в республике в 2023 году по нацпроекту благоустраиваются 93 общественных пространства и 48 дворов.

«Около 398 млн рублей мы получили из федерального бюджета. С учётом финансирования, которое добавляет республика, получилось 411 млн рублей. Такая сумма будет направлена на благоустройство», — подчеркнула Ольга Дубовцева.

Она также напомнила, что общественные пространства попадают в план работ по итогам рейтингового голосования. Сейчас оно также продолжается, уже более 60 тыс. жителей Удмуртии приняли в нём участие. От Ижевска в голосовании участвуют объекты в каждом районе города. Сделать свой выбор можно на сайте.