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По проезду Жуковского в Ижевске ограничили движение транспорта

10:15, 02 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
По проезду Жуковского в Ижевске ограничили движение транспорта
10:15, 02 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
360
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ограничение движения\n#трамвай
Фото: arzik2
360
0

Также 2 мая ремонт трамвайных путей начнется по улице Ленина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по проезду Жуковского ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». 

На объекте ведутся ремонтные работы, дорогу перекрыли со 2 по 13 мая. Еще один этап ремонта запланировано провести с 1 по 29 июня.

Вскоре по улице Ленина подрядчик начнет ремонтировать трамвайные пути. Работы будут вестись на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе по направлению движения к улице Халтурина. На объекте с 21:50 2 мая до 05:00 3 мая закроют движение трамваев.

В результате маршрут трамвая №5 будет курсировать по остановкам: улица Огнеупорная — Центр — улица Ленина — улица Орджоникидзе — разворот на улицу Промышленную — улица Орджоникидзе — улица Ленина — улица Халтурина — Буммаш. В обратном направлении транспорт проедет по маршруту «Буммаш — улица Огнеупорная».

На 10 маршруте получится добраться до остановок: Сквер Металлургов — Центр — улица Ленина — улица Орджоникидзе — разворот на улице Промышленная — улица Орджоникидзе — улица Ленина — улица 40 лет Победы — улица Ворошилова. В обратном направлении трамваи будут ездить по маршруту «улица Ворошилова — Сквер Металлургов». 

10:15, 02 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
360
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ограничение движения\n#трамвай