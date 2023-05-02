По проезду Жуковского в Ижевске ограничили движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по проезду Жуковского ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

На объекте ведутся ремонтные работы, дорогу перекрыли со 2 по 13 мая. Еще один этап ремонта запланировано провести с 1 по 29 июня.

Вскоре по улице Ленина подрядчик начнет ремонтировать трамвайные пути. Работы будут вестись на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе по направлению движения к улице Халтурина. На объекте с 21:50 2 мая до 05:00 3 мая закроют движение трамваев.

В результате маршрут трамвая №5 будет курсировать по остановкам: улица Огнеупорная — Центр — улица Ленина — улица Орджоникидзе — разворот на улицу Промышленную — улица Орджоникидзе — улица Ленина — улица Халтурина — Буммаш. В обратном направлении транспорт проедет по маршруту «Буммаш — улица Огнеупорная».

На 10 маршруте получится добраться до остановок: Сквер Металлургов — Центр — улица Ленина — улица Орджоникидзе — разворот на улице Промышленная — улица Орджоникидзе — улица Ленина — улица 40 лет Победы — улица Ворошилова. В обратном направлении трамваи будут ездить по маршруту «улица Ворошилова — Сквер Металлургов».