Сезон работы садоводческих маршрутов стартовал в Можге

Можга. Удмуртия. В Можге стартовал сезон работы садоводческих маршрутов. Об этом в соцсетях сообщил глава города Эрик Уразов.

«На дачных направлениях в 2023 году будут работать автобусы ИП Кузнецов и ООО «Альянс». Расписание будет размещено в центре на остановочном комплексе около Аптеки №159 и в каждом СНТ», — написал градоначальник.

Стоимость проезда до СНТ «Рассвет» составляет при оплате банковской картой 40 рублей, при оплате наличными — 45 рублей.

Расписание до СНТ «Рассвет» действует с 29 апреля по 1 октября текущего года.

Приобрести билеты до СНТ «Радуга» можно в автобусных кассах в ТЦ «Бизнес-центр». Перевозить дачников будут рейсовые автобусы, следующие до посёлка Сардан Можгинского района.

Стоимость билета до СНТ «Радуга» — 60 рублей, при предъявлении членских книжек — 40 рублей.

По возникающим вопросам можно обратиться к специалистам отдела ЖКХ администрации города: 4-30-62. Специалисты диспетчерской службы ИП Кузнецов: 8-905-876-12-46.