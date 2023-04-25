В Ижевске реконструируют металлический мост через речку Игерманка

Ижевск. Удмуртия. Металлический переход через речку Игерманка в Ижевске планируют реконструировать. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

В настоящий момент объект имеет множество дыр. Реконструкцию сооружения проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик заменит все металлические конструкции на железобетонные, сделает мост двухполосным, а также оборудует тротуар с барьерами и перилами.

На время ремонта рядом будет организована объездная дорога с реверсивным движением. Работы планируется закончить в 2024 году.