В Ижевске одобрили проведение сходов по вопросам самообложения в Ленинском районе

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска одобрили проведение сходов граждан по вопросам введения и использования средств самообложения граждан на территориях в Ленинском районе. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, такое решение приняли парламентарии на очередной 23-й сессии в четверг, 20 апреля.

Отмечается, что жители района представили пять проектов по асфальтированию дорог и благоустройству зоны отдыха. Общая сумма реализации проектов составит 36,65 млн рублей, из которых вклад жителей — 7,33 млн рублей, столько же средств выделит городской бюджет. Ещё 21,99 млн рублей поступят из бюджета Удмуртии.

Напомним, в конце марта Гордума рассмотрела вопрос о принятии Положения о самообложении граждан на части территории муниципального образования. В отличие от программ инициативного бюджетирования или «Комфортная среда», механизм самообложения не предусматривает проведения конкурсного отбора инициатив и не имеет «потолка» общей стоимости.