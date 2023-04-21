Директора развлекательного заведения Глазова осудили за установку скрытой камеры в музыкальной колонке

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили директора, который незаконно установил в развлекательном заведении скрытую камеру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвиняемый вмонтировал устройство аудио- и видеофиксации музыкальную колонку, о котором не знали посетители заведения. Таким способом директор планировал скрыто фиксировать и получать информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК России («Незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Глазовский районный суд назначил мужчине штраф в размере 30 тыс. Приговор в законную силу не вступил.