Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Директора развлекательного заведения Глазова осудили за установку скрытой камеры в музыкальной колонке

11:16, 21 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Директора развлекательного заведения Глазова осудили за установку скрытой камеры в музыкальной колонке
11:16, 21 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
267
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#веб-камеры\n#штрафы
Фото: unsplash.com (Tobias Tullius)
267
0

Мужчина заплатит штраф 30 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили директора, который незаконно установил в развлекательном заведении скрытую камеру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Обвиняемый вмонтировал устройство аудио- и видеофиксации музыкальную колонку, о котором не знали посетители заведения. Таким способом директор планировал скрыто фиксировать и получать информацию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК России («Незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Глазовский районный суд назначил мужчине штраф в размере 30 тыс. Приговор в законную силу не вступил. 

11:16, 21 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
267
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#веб-камеры\n#штрафы