Пешеходный мостик восстановили в Можге на улице Интернациональной

Можга. Удмуртия. Мостик и тротуар по улице Интернациональной в Можге подрядчик отремонтировал в рамках гарантийных обязательств. Как сообщила в соцсетях глава города Эрик Уразов, на место привезли грунт, укрепили бетонное полотно, заменили асфальтобетон пешеходного тротуара.

Напомним, новый мост обустроили в конце 2022 года. С наступлением весны он провалился, на пешеходной дорожке появились трещины. Это было связано с тем, что в ходе работ из-за погодных условий не удалось укрепить привезённый грунт.

В пятницу, 21 апреля, комиссия вместе с подрядчиком проведёт проверку выполненных работ по выявлению дефектов по гарантийным обязательствам. Будут осмотрены тротуар, мостик, обочина и автомобильная дорога этой части улицы Интернациональной.