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Пешеходный мостик восстановили в Можге на улице Интернациональной

11:30, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Пешеходный мостик восстановили в Можге на улице Интернациональной
11:30, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
92
0
#Можга\n#Удмуртия\n#полезный город\n#дороги\n#мосты\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба администрации Можги
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0

Подрядчик выполнил работу в рамках гарантийных обязательств.

Можга. Удмуртия. Мостик и тротуар по улице Интернациональной в Можге подрядчик отремонтировал в рамках гарантийных обязательств. Как сообщила в соцсетях глава города Эрик Уразов, на место привезли грунт, укрепили бетонное полотно, заменили асфальтобетон пешеходного тротуара.

Напомним, новый мост обустроили в конце 2022 года. С наступлением весны он провалился, на пешеходной дорожке появились трещины. Это было связано с тем, что в ходе работ из-за погодных условий не удалось укрепить привезённый грунт. 

В пятницу, 21 апреля, комиссия вместе с подрядчиком проведёт проверку выполненных работ по выявлению дефектов по гарантийным обязательствам. Будут осмотрены тротуар, мостик, обочина и автомобильная дорога этой части улицы Интернациональной.

11:30, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
92
0
#Можга\n#Удмуртия\n#полезный город\n#дороги\n#мосты\n#ремонт дорог