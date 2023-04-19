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На время велогонки «Открытие сезона» и эстафеты «Дружба» в Ижевске ограничат движение транспорта

10:50, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На время велогонки «Открытие сезона» и эстафеты «Дружба» в Ижевске ограничат движение транспорта
10:50, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
751
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#улицы\n#спорт\n#ограничение движения
Фото: ИА «Сусанин»
751
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Спортивные мероприятия пройдут 23 и 27 апреля.

Ижевск. Удмуртия. На некоторых улицах Ижевска из-за спортивных мероприятий 23 и 27 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

23 апреля на набережной Ижевска пройдут чемпионат и первенство города по велосипедному спорту «Открытие сезона». В них будут участвовать 160 велосипедистов из Ижевска и Воткинска, поселков Нового и Игры, а также из Пермского края.

В этот день с 09:30 до 16:00 на Южной набережной перекроют дорогу от проезда Дерябина до улицы Телегина.

А 27 апреля в столице Удмуртии проведут традиционную легкоатлетическую эстафету «Дружба». Ее победители будут участвовать в Эстафете Мира 9 мая на Центральной площади.

На время соревнований с 11:00 до 14:00 в Ленинском районе ограничат движение транспорта. Для спортсменов перекроют участок улицы по Вараксинскому бульвару от Шабердинского тракта до улицы Прудовой.

10:50, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
751
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#улицы\n#спорт\n#ограничение движения