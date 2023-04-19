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В Воткинске повреждение дороги на улице Азина подрядчик устранит за свой счёт

08:30, 19 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Воткинске повреждение дороги на улице Азина подрядчик устранит за свой счёт
08:30, 19 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Воткинск\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба Миндортранса УР
161
0

Примерные сроки — до 24 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Повреждения на улице Азина в Воткинске подрядчик устранит за свой счёт. Как сообщил в соцсетях министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачёв, это гарантийный случай.

Отметим, что воткинцы жаловались, что на участке дороги от проезда Хлебозаводского до улицы Михайлова сильно разрушился асфальт на пересечении ливневой канавы и дорожного полотна, хотя дорога новая, делали её в 2020 году за счёт выделяемых муниципальным бюджетам субсидий. 

«Причиной разрушения эксперты называют проход по дороге тяжёлой техники в весенний период, когда объект был ослаблен грунтовыми водами. Место просадки уже обозначено дорожными знаками. Работы по восстановлению будут проведены после высыхания основания, ориентировочно до 24 апреля», — заверил Горбачёв.

Он также рассказал, что гарантийные проверки на дорогах Удмуртии продолжаются. Уже обследовано более 320 объектов. Однако такие серьёзные замечания, как на Азина, единичны. В основном фиксируют трещины — естественные при температурных перепадах.

08:30, 19 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Воткинск\n#ремонт дорог