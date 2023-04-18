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Ещё 1214 платных парковочных мест появится в Ижевске в 2023 году

16:00, 18 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ещё 1214 платных парковочных мест появится в Ижевске в 2023 году
16:00, 18 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
382
0
#Ижевск\n#полезный город\n#Олег Бекмеметьев\n#парковка
Фото: ИА "Сусанин"
382
0

Пока что таких машиномест — 230 в городе.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о планах развития системы платных парковок в городе. Сделал он это в эфире радио «Адам» во вторник, 18 апреля.

«Уже 15 парковочных площадок есть в центральной части Ижевска, это 230 машиномест. Парковки начали работать с 1 февраля. На сегодняшний момент проведено уже 4 107 парковочных сессии. 60% из них — стоянка до одного часа. Планируем появление ещё 1 214 парковочных мест в этом году», — сказал Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что новые платные парковки появятся на улицах Кирова, Ленина, Горького, Коммунаров. Работы по открытию таких парковок начнутся в июне.

16:00, 18 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
382
0
#Ижевск\n#полезный город\n#Олег Бекмеметьев\n#парковка