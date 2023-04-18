Ещё 1214 платных парковочных мест появится в Ижевске в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о планах развития системы платных парковок в городе. Сделал он это в эфире радио «Адам» во вторник, 18 апреля.

«Уже 15 парковочных площадок есть в центральной части Ижевска, это 230 машиномест. Парковки начали работать с 1 февраля. На сегодняшний момент проведено уже 4 107 парковочных сессии. 60% из них — стоянка до одного часа. Планируем появление ещё 1 214 парковочных мест в этом году», — сказал Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что новые платные парковки появятся на улицах Кирова, Ленина, Горького, Коммунаров. Работы по открытию таких парковок начнутся в июне.