Воду в теплосетях Устиновского района Ижевска поднимут до максимальных температур

Ижевск. Удмуртия. В предстоящую среду, 19 апреля, энергетики проведут испытание теплосетей в Устиновском районе. Температуру воды в трубах поднимут до максимальных значений. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

«Испытания теплосетей на максимальную температуру позволяют определить степень надежности трубопроводов. А также – проверить их компенсирующую способность в условиях температурных изменений. Они проводятся не реже одного раза в пять лет в соответствии с правилами эксплуатации тепловых энергоустановок», — говорится в сообщении компании.

Теплосети будут испытывать в районе улиц Берша, Автозаводская, Ворошилова, Цветочная, а также проезда Копрового. Работа начнётся в 06:00 и продолжится до 17:00. На время испытаний детские сады, школы, больницы и изношенные участки труб будут отключены от тепла. Системы отопления домов, работающие от ЦТП, также не примут участие в испытаниях. Их своевременное отключение входит в обязанности управляющих компаний.

Температура воды в теплосетях достигнет 130 градусов. Работа тепловых пунктов, теплотрасс будет контролироваться рабочими. В случае выявление дефектов, аварийные участки огородят и залатают.

Жителей просят соблюдать осторожность, так как испытания могут привести к разливу горячей воды и выбросам пара. Приближаться к аварийным мостам и заходить за ограждения запрещено. Под водой может оказаться промоина с кипятком.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в диспетчерскую теплосетей по телефонам: 903-543, 903-545 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).