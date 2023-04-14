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В Ижевске не хватило средств на обрезку разросшихся деревьев вдоль улицы Милиционной 

15:41, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске не хватило средств на обрезку разросшихся деревьев вдоль улицы Милиционной 
15:41, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: Зульфии Хакимовой (Благоустройство Ижевска)
18
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На соседство с тополями жалуются жители окрестных домов. 

Ижевск. Удмуртия. Жители улицы Милиционной в Ижевске жалуются на разросшиеся тополя, стоящи вдоль проезжей части. Соответствующий пост был размещён в группе «Благоустройство Ижевска». На сетования горожан ответила пресс-служба столичной администрации.

В муниципалитете ответили, что формовочная обрезка деревьев проводится зимой и ранней весной. Однако в этом году на улице Милиционной эти работы проводиться не будут. 

«Улица Милиционная в контракт на текущий год не включена, так как средств недостаточно», — сообщили в муниципалитете. 

15:41, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда