Прокуратура через суд обязала администрацию Ижевска ликвидировать свалку

Ижевск. Удмуртия. Прокурор Индустриального района Ижевска через суд обязал администрацию Ижевска ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что на землях общего пользования, расположенных между производственными площадками ОАО «ИжАвто» и ОАО «Буммаш», соединительном пути речки Карлутки — Старки в районе ГСК «Сигнал» и ГСК «Буммашавец-2» имеется несанкционированная свалка в виде навала мусора, в том числе автомобильных покрышек и полиэтиленовых мешков.

В связи с этим прокурор района внёс главе города представление. Вместе с тем меры по устранению нарушений не приняты.

С целью защиты прав и интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию МО «Город Ижевск» обязанности ликвидировать несанкционированное размещение отходов.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.