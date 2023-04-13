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Прокуратура через суд обязала администрацию Ижевска ликвидировать свалку

17:50, 13 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Прокуратура через суд обязала администрацию Ижевска ликвидировать свалку
17:50, 13 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Администрация Ижевска\n#свалки
Фото: @arzik2
46
0

Несанкционированное размещение отходов обнаружили в районе двух гаражных кооперативов.

Ижевск. Удмуртия. Прокурор Индустриального района Ижевска через суд обязал администрацию Ижевска ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что на землях общего пользования, расположенных между производственными площадками ОАО «ИжАвто» и ОАО «Буммаш», соединительном пути речки Карлутки — Старки в районе ГСК «Сигнал» и ГСК «Буммашавец-2» имеется несанкционированная свалка в виде навала мусора, в том числе автомобильных покрышек и полиэтиленовых мешков.

В связи с этим прокурор района внёс главе города представление. Вместе с тем меры по устранению нарушений не приняты.

С целью защиты прав и интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию МО «Город Ижевск» обязанности ликвидировать несанкционированное размещение отходов.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

17:50, 13 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Администрация Ижевска\n#свалки