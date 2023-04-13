Прокуратура через суд обязала администрацию Ижевска ликвидировать свалку

Несанкционированное размещение отходов обнаружили в районе двух гаражных кооперативов.
Ижевск. Удмуртия. Прокурор Индустриального района Ижевска через суд обязал администрацию Ижевска ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что на землях общего пользования, расположенных между производственными площадками ОАО «ИжАвто» и ОАО «Буммаш», соединительном пути речки Карлутки — Старки в районе ГСК «Сигнал» и ГСК «Буммашавец-2» имеется несанкционированная свалка в виде навала мусора, в том числе автомобильных покрышек и полиэтиленовых мешков.
В связи с этим прокурор района внёс главе города представление. Вместе с тем меры по устранению нарушений не приняты.
С целью защиты прав и интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию МО «Город Ижевск» обязанности ликвидировать несанкционированное размещение отходов.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.