Ремонт полным ходом: в Ижевске обновляют хореографический лицей №95 и школу №63

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», разработанной по поручению Президента страны Владимира Путина, проводятся капремонты в хореографическом лицее №95 и школе №63.

Ранее эксперты заключили, что здания этих образовательных учреждений не соответствуют современным нормативам. В рамках программы обновление началось с 20 марта. Средства на ремонт выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Стоимость работ в хореографическом лицее №95 составит 81 млн рублей, а в школе №63 — 68 млн рублей.

«Лицей нуждался в капитальном ремонте, поскольку у нас были очень большие проблемы с гидроизоляцией подвальных помещений. Школа стоит на родниках, поэтому в подвале постоянно скапливалась вода. Решить эту проблему было необходимо. Ну и, конечно, все коммуникации и инженерные системы здания нуждались в обновлении», — рассказала директор хореографического лицея №95 Светлана Мельникова.

Здание, где сейчас располагается хореографический лицей, построили в 1964 году, и с того времени в нем ни разу не проводился капремонт.

«В данный момент создают проект по отведению из подвалов грунтовых вод, чтобы наши коммуникации, которые находятся внутри, в последующем не разрушались, должным образом функционировали и, самое главное, чтобы влага, которая находится в подвале, не поднималась в учебные классы на первом этаже», — прокомментировал рабочий по обслуживанию здания лицея №95 Станислав Купцов.

В здании уже были ранее капитально отремонтированы кровля и окна, для этого в предыдущие годы направлялись средства из городского бюджета. В этот раз строители заменят полы, отремонтируют потолки и стены, а также обновят инженерные системы и установят системы безопасности.

В настоящий момент строительные работы на двух объектах ведутся в рамках сроков, установленных муниципальными контрактами. Закончить ремонт планируется к декабрю 2023 года, но на этом обновление школ не закончится. Уже сейчас заключаются контракты на покупку оборудования, которое необходимо для лицея №95 и школы №63.

«В программу «Модернизация школьных систем образования» включен не только капитальный ремонт, но и еще два проекта: обучение педагогов — они пройдут курсы повышения квалификации, и изменение образовательной структуры — приобретение мебели, интерактивного оборудования и создание новых направлений деятельности», — рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.